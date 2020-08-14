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    HaberlerEge Haberleri CHP’den iki isim yaşamını yitirdi
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    14.08.2020 - 00:01 |

    CHP’den iki isim yaşamını yitirdi

    CHP’den iki isim yaşamını yitirdi

    CHP İzmir’de yıllarca aktif siyaset yapan iki isim hayata veda etti. Konak Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Nurettin Cem Aksan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Uzun süredir kanser tedavisi gören Aksan kurtarılamadı. Aksan, Konak’ta ilçe sekreterliği de yapmıştı. Aksan, Mayıs 2018’de oğlu Efe Aksan’ı da trafik kazasında kaybetmişti. Partiyi yasa boğan ikinci haber ise Menderes’ten geldi. Menderes’in önceki dönem ilçe Başkanı Turgay Güler hayatını kaybetti. Güler, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Nurettin Cem Aksan için yayımladığı mesajda, “Konak Belediyesi Meclis Üyemiz, yol arkadaşlarımdan Sevgili Nurettin Cem Aksan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” dedi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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