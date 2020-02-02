02.02.2020 - 00:00 |
Ci Group Buca’dan son dakika takviyeleri
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Play Off mücadelesi veren Ci Group Buca, kadrosunu son anda 4 futbolcuyla güçlendirdi.
Sarı lacivertliler, Eskişehirspor’dan tecrübeli sol kanat Ferhat Kiraz’ın yanı sıra Ankaragücü’nden genç sol kanat Suat Kaya, Adana Demirspor’dan orta saha oyuncusu Canpolat Çelik ve Erzin Belediyespor’dan stoper Emre Baysal’la el sıkıştı. İzmir ekibinin yollarını ayırdığı sol kanat İsa Güler ise Bayrampaşa ile anlaştı.
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.