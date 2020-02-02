Ci Group Buca’dan son dakika takviyeleri

Sarı lacivertliler, Eskişehirspor’dan tecrübeli sol kanat Ferhat Kiraz’ın yanı sıra Ankaragücü’nden genç sol kanat Suat Kaya, Adana Demirspor’dan orta saha oyuncusu Canpolat Çelik ve Erzin Belediyespor’dan stoper Emre Baysal’la el sıkıştı. İzmir ekibinin yollarını ayırdığı sol kanat İsa Güler ise Bayrampaşa ile anlaştı.