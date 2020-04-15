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    HaberlerEge Haberleri Çiftçiye 30 bin litre elma sirkesi
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Çiftçiye 30 bin litre elma sirkesi

    Denizli’de tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıttı.

    Çiftçiye 30 bin litre elma sirkesi

    Denizli’de tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıttı. Çivril, Honaz, Çameli, Pamukkale, Buldan, Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri olmak üzere toplamda 30 bin litre elma sirkesinin 2 bin 367 üreticiye dağıtıldığı ifade edildi, söz konusu desteğin 22 bin 504 dekar alanda kullanılacağı kaydedildi.
    Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Çiftçilerimizin yanındayız” mesajını verdi.

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