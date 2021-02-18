‘Çiftçiyi koruyun’

Sındır, üreticiye fayda sağlamak amacıyla devlet tarafından hayata geçirilen uygulamanın çiftçinin lehine olması beklenirken, depoculuk yatırımlarının devlet eliyle, devlet kredileri kullanılarak, sadece tüccarların daha da büyümesine imkan sağladığını ve tüccarların çiftçilerin emeğini sömürme aracı olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Sındır, “Üreticimiz, çiftçimiz yeteri kadar bilgilendirilmelidir” dedi.