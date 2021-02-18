BİST1.541-0.14EURO8.400.18USD6.970.14ALTIN397.43-1.54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Çiftçiyi koruyun’
    ABONE OL
    18.02.2021 - 00:00 |

    ‘Çiftçiyi koruyun’

    CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, lisanlı depoculuk uygulamasını TBMM gündemine taşıdı.

    ‘Çiftçiyi koruyun’

    Sındır, üreticiye fayda sağlamak amacıyla devlet tarafından hayata geçirilen uygulamanın çiftçinin lehine olması beklenirken, depoculuk yatırımlarının devlet eliyle, devlet kredileri kullanılarak, sadece tüccarların daha da büyümesine imkan sağladığını ve tüccarların çiftçilerin emeğini sömürme aracı olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Sındır, “Üreticimiz, çiftçimiz yeteri kadar bilgilendirilmelidir” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    7 araçlı zincirleme kaza! Fark ettiler ama...

    7 araçlı zincirleme kaza! Fark ettiler ama...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

    İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

    Sıradaki Haber