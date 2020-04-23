23.04.2020 - 00:01 |
Çifte sevinç
Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’nde eğitim gören lise öğrencisi Ural Dağıstan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi oldu.
Yılda bir kez gerçekleştirilen katılımcı öğrencilerin İngilizce, Fransızca, Farsça dillerinden birini seçtiği ve online olarak gerçekleştirilen yarışmada matematiğin sevdirilmesi ile matematik problemlerinin çözülmesinde keyif alınması amaçlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok öğrencinin katıldığı yarışmanın 5. etabında Dağıstan, 9 /10 kategorisinde dünya birincisi oldu. Dağıstan, “Bu başarı bundan sonraki çalışmalarımın motive kaynağı oldu. Elde ettiğim bu başarıyla ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı benim için çifte bayram oldu” dedi.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.