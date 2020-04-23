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    23.04.2020 - 00:01 |

    Çifte sevinç

    Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’nde eğitim gören lise öğrencisi Ural Dağıstan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi oldu.

    Çifte sevinç

    Yılda bir kez gerçekleştirilen katılımcı öğrencilerin İngilizce, Fransızca, Farsça dillerinden birini seçtiği ve online olarak gerçekleştirilen yarışmada matematiğin sevdirilmesi ile matematik problemlerinin çözülmesinde keyif alınması amaçlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok öğrencinin katıldığı yarışmanın 5. etabında Dağıstan, 9 /10 kategorisinde dünya birincisi oldu. Dağıstan, “Bu başarı bundan sonraki çalışmalarımın motive kaynağı oldu. Elde ettiğim bu başarıyla ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı benim için çifte bayram oldu” dedi.

     

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