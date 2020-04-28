Çiğli Belediyesi’ne çevreci müdürlük...

Kurulacak çevreci müdürlükle iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edeceklerini ve karar alma süreçlerini hızlandıracaklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Bugünlerde dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgını ile iklim değişikliği gerçeğini birbirinden ayrı sorunlar olarak görmüyorum. İklim krizi ekosistemimizi etkileyerek gelecek nesillerin, halkımızın refahını ve sağlığını her açıdan tehdit eden acil problemlerden biridir. İlçemizde sürdürülebilirlik uygulamalarını ilerleterek, gelecek nesillere ve halkımıza çevresel açıdan daha sağlıklı, daha temiz bir Çiğli bırakmak istiyoruz. Sanayinin yoğun olduğu ilçemizde, özellikle yenilenebilir enerjiye geçiş gibi kritik konularda geleceğin sorunlarını bugünden düşünerek uzun vadeli önlemlerle eylem planları geliştirmek zorundayız” diye konuştu.