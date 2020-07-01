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    HaberlerEge Haberleri Çiğli tesislerine hijyen sertifikası
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Çiğli tesislerine hijyen sertifikası

    Çiğli Belediyesi’nin sosyal tesisleri, İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun hijyen ve sağlık açısından yaptığı ilk denetimden tam not aldı, Turuncu Çember Sertifikasını almaya hak kazandı.

    Çiğli tesislerine hijyen sertifikası

    Çiğli Belediyesi’nin sosyal tesisleri, İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun hijyen ve sağlık açısından yaptığı ilk denetimden tam not aldı, Turuncu Çember Sertifikasını almaya hak kazandı. Masalar arası sosyal mesafe, personelin Kovid-19 eğitimi, uyarı levhaları, WC temizliği ve el yıkama bilgilendirme yazıları, atık maske ve eldiven kutusu, yiyecek ve mutfak malzemelerin saklama koşulları, dezenfektanlı paspas ve genel düzen gibi maddelerin yer aldığı 52 kriter incelendi. Belediyenin sosyal tesisleri olan Akvaryum ve Pelikan Kafe, hijyenik işletmeler oldu. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, QR kodlu mönü sistemini ilk kullanan belediye olduklarına dikkat çekti, “Halkımızın sağlığı için tüm önlemleri aldık” dedi.

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