Çiğli zirvesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i ziyarette etti. Çiğli’nin önemli konularının masaya yatırıldığı görüşmede gündem, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile kısa süre sonra ilçede faaliyete geçecek Çiğli Tramvayı oldu. Gümrükçü, tramvayın ilçeye gelmesi için gösterdiği çabalardan dolayı Soyer’e, Çiğli halkı adına teşekkür etti.

Soyer’in Harmandalı bölgesinde detaylı incelemelerde bulunacağı belirten Gümrükçü, “İlçenin sorunları hızla ele alınıp kısa sürede çözülecek. Sorunların çözümü ve Çiğli için yapacağımız hizmetlerle ilgili eylül ayı sonunda ilçemizde çalışmalarımız hız kazanacak. Büyükşehir ile birlikte Çiğli’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.