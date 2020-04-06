06.04.2020 - 00:02 |
Çiğli’de ailelere videolu destek
Çiğli Belediyesi’nin koronavirüs ile mücadele sürecinde yaşanan sosyal ve psikolojik sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla başlattığı “Aile Danışmanlığı Hizmeti” kısa filmlerle anlatılmaya başlandı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüs ile mücadele sürecinde aile hayatında psikolojik olarak dikkat edilmesi gereken unsurlar 7 bölümlük kısa filmler ile anlatıldı. Çekilen filmler Belediyenin ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesapları ile Youtube kanalında yayınlanıyor.
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