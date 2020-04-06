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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de ailelere videolu destek
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    06.04.2020 - 00:02 |

    Çiğli’de ailelere videolu destek

    Çiğli Belediyesi’nin koronavirüs ile mücadele sürecinde yaşanan sosyal ve psikolojik sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla başlattığı “Aile Danışmanlığı Hizmeti” kısa filmlerle anlatılmaya başlandı.

    Çiğli’de ailelere videolu destek

    Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüs ile mücadele sürecinde aile hayatında psikolojik olarak dikkat edilmesi gereken unsurlar 7 bölümlük kısa filmler ile anlatıldı. Çekilen filmler Belediyenin ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesapları ile Youtube kanalında yayınlanıyor.

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