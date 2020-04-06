Çiğli’de ailelere videolu destek

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüs ile mücadele sürecinde aile hayatında psikolojik olarak dikkat edilmesi gereken unsurlar 7 bölümlük kısa filmler ile anlatıldı. Çekilen filmler Belediyenin ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesapları ile Youtube kanalında yayınlanıyor.