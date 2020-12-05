Çiğli’de engelli meclisi kurulacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, engelli vatandaşların yaşama katılım mücadelesinde karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık ve dışlanma sorunlarını eşit ve hak temelli bir bakış açısıyla ortadan kaldırılacağını söyledi. Gümrükçü, “Geçen yıl Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı düzenledik. Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bir an önce çözüme kavuşturmak amacıyla Engelli Ağı kurduk. Talep eden vatandaşlarımıza 30 tekerlekli sandalye ulaştırdık. Görme engelli vatandaşlarımıza 50 beyaz baston dağıttık” dedi. Engelli bireylere bir telefon kadar yakın olduklarının altını çizen Gümrükçü, “Kent Konseyimiz ile birlikte engelli meclisimizi de kuracağız” diye konuştu.