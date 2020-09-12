Çiğli’de mutlu son

Çiğli Belediyesi Şirketi Çibel ile DİSK’e bağlı Genel-İş 8 Nolu Şube ile sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti. Sendika yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Utku Gümrükçü, 860 işçinin ilk yıl için 900 lira net, ikinci yıl ise enflasyon artışı artı 2 puan zam alacağını açıkladı.

‘Emek nedir bilirim’

“21 yıldır bu şehirde oturuyorum. Bir öğretmenin oğluyum ve ‘emek nedir’ iyi bilirim” diyen Gümrükçü, “Halktan topladığımız vergilerle bu maaşı hak ediyoruz. Daha çok çalışıp üretmemiz lazım. Bizim çalışmamız vatandaşa hizmet, yol, park çocukların gelişimi için kreş olacak. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz. Sizden ricam ‘Çiğli Belediyesi bundan sonra nasıl güçlü bir belediye olur?’ diyerek hizmet etmeniz” diye konuştu.

Daha sonra Gümrükçü ile Şube Başkanı Gümüştekin, Belediye Binası ana girişine asılı olan ‘Sendika Grev İlanı Kararı’nı birlikte indirdi.