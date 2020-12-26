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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de sağlık için çalışmaya devam
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Çiğli’de sağlık için çalışmaya devam

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2020 yılına dair çalışmaları anlattı. Gümrükçü, “Deprem zamanı ve pandemi döneminde 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet sunduk.

    Çiğli’de sağlık için çalışmaya devam

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2020 yılına dair çalışmaları anlattı. Gümrükçü, “Deprem zamanı ve pandemi döneminde 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet sunduk. Toplum sağlığını korumak adına maske, eldiven ve siperlik dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hijyen kitleri dağıttık. 960 haneye tüp, 5 bin 900 gıda kolisi, 3 bin 150 kahvaltı kolisi dağıttık. Çadır kentlere ise 3 bin öğün sıcak çorba ve sıcak yemek servisi yaptık” dedi.

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