Çiğli’de sağlık için çalışmaya devam

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2020 yılına dair çalışmaları anlattı. Gümrükçü, “Deprem zamanı ve pandemi döneminde 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet sunduk. Toplum sağlığını korumak adına maske, eldiven ve siperlik dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hijyen kitleri dağıttık. 960 haneye tüp, 5 bin 900 gıda kolisi, 3 bin 150 kahvaltı kolisi dağıttık. Çadır kentlere ise 3 bin öğün sıcak çorba ve sıcak yemek servisi yaptık” dedi.