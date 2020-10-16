Çin’den can suyu

Türkiye’den Çin’e yaklaşık 4 ayda 1 milyon 672 bin dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Çin’e peynir altı suyu tozu, peynir, süt tozu, krema ve tereyağı ihraç edildiğini dile getirdi, “İzni almak çok önemliydi ama asıl önemli olan bu pazarda kalıcı olmak. Çin pazarındaki payımızı artırmak istiyoruz. Şu an yaptığımız ihracat Çin gibi bir pazar için çok küçük ama ilk adım olarak önemli. 4 ay gibi bir sürede 1 milyon 672 bin dolara ulaştık. Bunun yaklaşık 800 bin doları eylül ayında. İhracatımız katlanarak artıyor. Yıl sonunda 5 milyon dolarlık bir ihracatı yakalayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. Girit, salgın sürecinde evde daha çok kahvaltı yapılmasının süt, süt ürünleri ve yumurta tüketimini ciddi ölçüde artırdığını bildirdi. Sektörde, turizm sektörünün kontrollü olarak açılmasıyla da hareketlilik yaşandığına işaret eden Girit, bunun kendilerine can suyu olduğunu söyledi.