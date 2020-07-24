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    HaberlerEge Haberleri Çinliler, mermer almaya geliyor
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    24.07.2020 - 00:02 |

    Çinliler, mermer almaya geliyor

    Çinliler, mermer almaya geliyor

    Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, Türk Hava Yolları’nın başlayan Çin uçuşlarıyla Guangzhou’dan gelecek yolcuların yüzde 80’inin maden alıcısı olduğunu öğrendiklerini açıkladı. Güzel haberin üyeleri heyecanlandırdığını belirten Kaya, “Kovid-19 ihracatımızı fazlasıyla etkiledi. Yılın ilk aylarında geçen yıla oranla yüzde 20’lerde olan sert düşüş, hazirada yüzde 9’a geriledi. Normalleşmeyle çarklar tekrar dönmeye başladı. Çin’den gelenlerin büyük miktarlarda blok mermer alacağını ön görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ağustos ayında ihracat rakamları çok daha yüksek çıkacak” dedi. l AA

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