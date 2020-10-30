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    HaberlerEge Haberleri Çıraklara hijyen kiti
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    30.10.2020 - 07:00 |

    Çıraklara hijyen kiti

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) organizasyonu altında, Mesleki Eğitim Merkezi’ne (MEM) kaydı bulunan çırak öğrencilere hijyen kitleri dağıtıldı.

    Çıraklara hijyen kiti

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) organizasyonu altında, Mesleki Eğitim Merkezi’ne (MEM) kaydı bulunan çırak öğrencilere hijyen kitleri dağıtıldı. Hijyen kitleri; İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Sezai Apaydın, İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan ve İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan tarafından gençlere takdim edildi. İESOB Başkanvekili Hulusi Demir, TESK ve UNICEF işbirliğinde uygulanan “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı” kapsamında çıraklara 300 adet hijyen kiti dağıttıklarını belirtti.

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