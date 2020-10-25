Cittaslow Metropol adayı

“Cittaslow Metropol” kavramının taslak ilkeleri; topluluk ve dayanışma, iyi yönetim, kentsel eko sistem, insan odaklı ekonomi, herkes için gıda ve eko-hareketlilik olarak sıralanıyor.

İzmir karikatürleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi grafik tasarımcısı, ödüllü karikatürist Ömer Çam’ın İzmir’i konu alan çizgilerinden oluşan “Hey İzmirli” karikatür sergisi, Şato Kütüphanesi’nde açıldı. “Bu zor süreçte biraz olsun tebessüm etmenizi umuyorum” diyen Çam, sergi için kendisini destekleyen Neptün Soyer’e, İzmir’i simgeleyen 9 Eylül Vapuru’nun sulu boya çalışmasını hediye etti.

Sergi, 15 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Ödüllü filmler

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat, bugünden itibaren “Ödüllü Filmler” başlığıyla dört gösterim yapacak. Her gösterimden önce filmlerle ilgili söyleşilerin de yer alacağı etkinlikler dizisi kapsamındaki dört film de ücretsiz olarak İzmirli sinemaseverlerle buluşacak.

“Kardeşler” filmiyle başlayacak gösterimler Kültürpark İzmir Sanat’ta saat 20.00’de yapılacak. Söyleşilerin başlangıç saati ise 19.30 olacak. 30 Ekim’de “Nuh Tepesi”, 31 Ekim’de “Kapı”, 30 Kasım’da “Görülmüştür” filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Bornova’da Toplum Sağlığı Merkezi

İzmir’de Sağlık Bakanlığı ve AB tarafından yürütülen “Sıhhat Projesi” kapsamında Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı. Mültecilerin yer değiştirme nedeniyle pek çok ruhsal sorun yaşadığına değinen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Türk hükümeti mağdur olmuş Suriyeliler için büyük dayanışma gösteriyor. Bununla ilgili 6 milyar avroluk destek sağladık. Temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık ve belediyelere yönelik yardımlar yaptık” dedi.

Sığınmacıların yaşadığı ilçelerde 6 toplum ruh sağlığı ve 8 göçmen sağlığı merkezinin hizmet verdiğini belirten İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da, “Kapıları herkese açık” dedi.