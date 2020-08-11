Çivril’de içme suyu sorunu olmayacak

İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çivril ilçesinde açtığı 2 adet sondajla 45 litre/sn debiye sahip yeni içme suyu kaynağı sağladı. Kaynaklarla 20 bin kişilik içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar 200 dolayında sondaj kuyusu açtıklarını söyledi, “Daha temiz su tüketimi ve israfın önlenmesi adına altyapının büyük bir bölümünü yeniledik, çalışmalarımız bu yönde sürüyor” dedi.