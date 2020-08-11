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    HaberlerEge Haberleri Çivril’de içme suyu sorunu olmayacak
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    11.08.2020 - 07:00 |

    Çivril’de içme suyu sorunu olmayacak

    İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çivril ilçesinde açtığı 2 adet sondajla 45 litre/sn debiye sahip yeni içme suyu kaynağı sağladı.

    Çivril’de içme suyu sorunu olmayacak

    İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çivril ilçesinde açtığı 2 adet sondajla 45 litre/sn debiye sahip yeni içme suyu kaynağı sağladı. Kaynaklarla 20 bin kişilik içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar 200 dolayında sondaj kuyusu açtıklarını söyledi, “Daha temiz su tüketimi ve israfın önlenmesi adına altyapının büyük bir bölümünü yeniledik, çalışmalarımız bu yönde sürüyor” dedi.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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