Çocuğun oturma şekline dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Akın Kapubağlı, koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere ve ailelerine doğru oturuş konusunda tavsiyelerde bulundu. Uzun süre yanlış pozisyonda oturmanın ortopedik olarak bazı sorunlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Kapubağlı, öğrencilerin dersleri okulda oturdukları şekilde takip etmesi gerektiğini söyledi. Çocuğun oturma alışkanlığı masa ve sandalyenin uygun yükseklikte olması bu problemin oluşmasını büyük ölçüde etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Kapubağlı, “Bir süre sonra çocukta boyun ve sırt ağrısı duruş bozukluğu, aşırı yorgunluk ve ilerleyen vakalarda nefes darlığı veya solunum güçlüğüne sebep olabilir. Uzun süre bilgisayar başında hareketsiz duran çocuklarda kamburluğun önlenmesinde sık sık hareket etmeleri, sırt kaslarını güçlendirici egzersiz yapmaları önerilir” dedi.