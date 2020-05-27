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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar için satranç kursu devam ediyor
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Çocuklar için satranç kursu devam ediyor

    Çiğli Belediyesi’nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında online olarak düzenlediği ücretsiz satranç kursları normalleşme sürecinde de devam ediyor.

    Çocuklar için satranç kursu devam ediyor

    Çiğli Belediyesi’nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında online olarak düzenlediği ücretsiz satranç kursları normalleşme sürecinde de devam ediyor. 6-12 yaş arası çocuklara cumartesi günleri 16.00-18.00 saatleri arasında verilen kursun süreceğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Isınan havaları da göz önünde bulundurarak çocuklarımıza evlerinde keyifli aktivite imkanları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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