Çocuklar için satranç kursu devam ediyor

Çiğli Belediyesi’nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında online olarak düzenlediği ücretsiz satranç kursları normalleşme sürecinde de devam ediyor. 6-12 yaş arası çocuklara cumartesi günleri 16.00-18.00 saatleri arasında verilen kursun süreceğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Isınan havaları da göz önünde bulundurarak çocuklarımıza evlerinde keyifli aktivite imkanları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.