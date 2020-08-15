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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar, koşun!
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    15.08.2020 - 00:02 |

    Çocuklar, koşun!

    Bayraklı Belediyesi, açık alanlarda yeniden sporla buluşan çocuklara özel eğlenceli aktiviteler hazırladı.

    Çocuklar, koşun!

    Yarın gerçekleşecek Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’ndeki etkinlikler saat 19:00’da başlayacak. 7-17 yaş arasındaki herkes etkinliklere ücretsiz katılabilecek. Katılım gösteren çocuklara günün anısına sürpriz hediyeler verilecek. Etkinlikler kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bowling, çuval ve çember isabet yarışları gerçekleştirilecek.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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