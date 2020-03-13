Çocuklar, Nasrettin Hoca’yı çok sevecek

Karabağlar Belediyesi’nin, “Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi” adıyla kente kazandıracağı çevreyolu kenarındaki Nasrettin Hoca binasında çalışma başladı. İki bin metrekare kapalı alanı bulunan bina, çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri mekâna dönüşecek. İçinde görsel ve işitsel altyapı, kütüphane, tiyatro salonunun yanısıra atölye çalışmaları da yapılacak. Böylece çocukların hayal güçlerinin ve el becerilerinin geliştirilmesi, bilim ve doğayı daha fazla sevmesi sağlanacak.

İçinde her şey var

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen yaklaşık 230 dönümlük Uzundere Rekreasyon Alanı, İzmir’in yeni çekim merkezlerinden birine dönüşüyor. İçinde, yaz aylarında binlerce kişinin akın ettiği Aqua Yaşam Yüzme Havuzları’nı barındıran alanda, yakın zamanda Uzundere Gençlik Merkezi’nin yapımına da başlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte 32 dönüm üzerine kurulacak merkezde, üç bin seyirci kapasiteli stat, olimpik yüzme havuzu, spor salonları, açık spor alanları ve tenis kortları yer alacak.

Bir yılda bitirilecek

İlçenin modern bir görünüme kavuşturulması ve yurttaşların yaşam kalitelerinin artması için çalışan Karabağlar Belediyesi, bu bölge için özel bir projeye daha imza atıyor. Bu kapsamda, Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Nasrettin Hoca Heykeli’nin “Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi” olarak hizmete alınması için de çalışma başladı. Yaklaşık bir yılda tamamlanacak yenileme çalışmalarının ardından heykel, çocukların yoğun ilgi göstereceği bir merkeze dönüşecek. Çocuklar bu merkezde fiziksel aktivitelerin yanısıra yaratıcı düşünme, araştırma, keşfetme ve öğrenme üzerine birçok alternatifle karşılaşacak. Ortak kullanım alanları, ebeveynler, öğretmenler ve okullar için de cazip olacak. İki katlı merkezde, çok işlevli salon, ofisler, interaktif atölyeler, çocuk kütüphanesi, okuma atölyesi, kafeterya, teras ve ebeveyn salonu bulunacak. Müzik-ritim, çizim-boyama, kes-yapıştır, yerleştirme sanatı (enstalasyon), bilim ve teknoloji, doğa ve çevre atölyeleri, çocukların gelişimine katkı yaapacak. Nasrettin Hoca Sahnesi’nde çocuklar, tiyatrodan kuklaya birçok sanat dalıyla tanışacak.

Çok amaçlı salonlar

Binanın giriş katındaki çok amaçlı merkezde, uzaydan teknolojiye, arkeolojiden havacılığa kadar farklı bilim dallarıyla ilgili sergiler açılacak, sunumlar yapılacak. Atölyelerde de çocuklar, kültür ve sanat dallarında yaratıcılığı, müzik-ritim, el işi, kes-yapıştır gibi yöntemlerle keşfedecek. Böylece el becerileri de gelişecek. Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nde çocukların teknolojik gelişmeleri yakından tanıması amaçlanıyor.

İZKA’dan bir milyon lira destek

Karabağlar Belediyesi, iki bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak projenin yaşama geçirilmesi için İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) bir milyon lira destek almaya hak kazanmıştı. Nasrettin Hoca’nın çocukların çok sevdiği simgelerden biri olduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bina, görünür bir noktada olması nedeniyle kamuoyunda çok tartışıldı. Bazıları, yıkılmasından yana olduklarını dile getirdi. Ancak biz buraya kamunun yani, halkın parası harcandığı için, yıkımı düşünmedik. ‘Binayı en iyi şekilde, nasıl değerlendiririz?’ sorusuna yanıt aradık. Nasrettin Hoca, önemli bir değer. Biz de uzun süren hazırlık çalışmalarının ardından Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi’ni yapmak için harekete geçtik” diye konuştu.