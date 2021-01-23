Çocuklar, takın gözlükleri ders başlıyor!

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nda Dijital Kampüs ile “Yakından Eğitim Dönemi” hazırlıkları son aşamaya geldi. İçerikleri üretilmeye devam eden ve 360 derece sanal sınıflarda canlı dersleri de içerisinde barındıran uygulama için VR (Sanal gerçeklik) gözlükleri de kampüslere geldi. Öğrencilere ücretsiz dağıtımı başlayan gözlüklere ilgi büyük oldu.

Dijital Kampüs’te derslerin yanı sıra; 5 bin adetten fazla müfredata uygun ders anlatım videosu, 40 bin adet soru bankası, binlerce deneme sınavı, soru çözüm videoları, kampüs sanal turları, rehberlik videoları da bulunacak. Dijital Kampüs’e interneti olan TV, bilgisayar, tablet ve cep telefonları ile erişilebilecek. VR gözlüğü seçeneği ile de odaklanma sorunu yaşayan öğrenciler, kendi sınıflarında kendi öğretmenleriyle canlı derslere katılabilecek. Göz hareketleri ile de derse aktif katılım sağlayabilecek.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Op. Dr. Ali Deniz, “Kovid-19 ile uzaktan eğitim kavramıyla da tanıştık. Biz de dijital dönüşümün gerisinde kalmamak hatta ilerisine geçmek için yeni bir proje geliştirdik. Çocuklarımızın uzun süre ekran başında odaklanma, konsantrasyon, dikkat bozukluğu sıkıntısını tespit ettik. Bunun önüne geçmek için bir sanal gerçeklik gözlüğü ürettik ve bunun bir uygulamasını yazdırdık. Öğrencilerimiz gözlüğü taktığında kendilerini sınıftaymış gibi görüyor, hissediyor. Öğretmenini ve akıllı tahtayı canlı olarak karşısında görüyor. Örnek vermek gerekirse bir filmi televizyonda izlerken aldığımız keyifle, aynı filmi 3 boyutlu sinemada izlemek arasındaki farkı düşünebiliriz. Çünkü kendini o dünyanın içerisine daha fazla atmış oluyor. Böylece daha konsantre bir şekilde öğretmenini dersini dinleyebiliyor” dedi.

Anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm müfredatı dijitalize ettiklerini de belirten Op. Dr. Deniz, “Yaklaşık 5 binin üzerinde video arşivimiz oldu. Bununla beraber 40 binin üzerinde soru, bu soruların çözüm videoları ve binlerce AYT, TYT deneme sınavları, testleri mevcut. Gözlüklerimiz okulumuza teslim edildi. Birçoğunu öğrencilerimize ücretsiz dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Çok heyecanlıyız’

4. sınıf öğrencisi Gökay Dadaş, “Gözlüksüz derse girince etraftan sesler geliyor. Derse odaklanamıyorum. Gözlük sayesinde daha iyi odaklanacağımızı düşünüyorum. Öğretmenlerimize daha yakın olacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey duymamıştım. Duyduğumda çok mutlu oldum, heyecanlandım” diye konuştu. 11. sınıf öğrencisi Elçin Merengi, “Evde dikkatimizi dağıtacak çok şey var. Ama başka seçeneğin olmadığı için alışıyorsun. Dijital Kampüs’ü daha önce duymamıştım. Nasıl ders işleyeceğimizi merak ediyordum” dedi. Veliler de sistemi, “Evde oturarak sürekli ders izlemek zordu. Çocuklarda yorulmuştu. Heyecanlandık. Şaşırdık. Okulun bize verdiği imkandan dolayı çok mutluyuz. Ücretsiz olarak bize hediye edilmesi çok güzel” diye anlattı.

1 yıllık program

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Bornova Kampüs Müdürü Sevgi Alpözel, “İstediğiniz teknolojileri, istediğiniz eğitim metotlarını kullanın karşınıza şöyle bir şey çıkıyor: Etkileşimin olmayışı! Dolayısıyla da oyun dönemi çocuklarının okulda hayatı deneyimlemeleri gereken bir süreçte bazı yaşamsal şeylerde eksik kaldığını fark ettik. Bunun üzerine yoğunlaştık. Sisteme çok büyük yatırımlar yaptık, çok büyük bir ekiple çalıştık. VR gözlüklerimiz de canlı dersler sırasında destek olarak kullanılacak. Onun dışında yaklaşık 4 bin tane anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm derslerimizin sistemde bir yıllık eğitim programının entegrasyonu yapıldı. Tabi bunu yaptık ancak çocuğun bilgiyi ne kadar aldığını ölçmemiz gerekiyor. Bunun için sınavlar gerekiyor. Online eğitimin en büyük sıkıntısı ev ortamının çok fazla uyaranlar içermesi ve çocukların eğitimde günlük rutinlerinin bozulması örneğin uykularının saatlerine uyamama, sabah kalkamama ya da okuldaki gibi disiplinli bir şekilde kalkıp çalışma masasında duramama gibi… Dolayısıyla biz programımızı disiplinli ve bir bütün içinde yapmaya çalışıyoruz” dedi.