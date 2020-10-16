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    HaberlerEge Haberleri Çocuklara 75 bin maske dağıttılar
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Çocuklara 75 bin maske dağıttılar

    Turgutlu Belediyesi ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılması için 75 bin maske yardımında bulundu.

    Çocuklara 75 bin maske dağıttılar

    Turgutlu Belediyesi ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılması için 75 bin maske yardımında bulundu. Belediye Başkanı Çetin Akın, Kaymakam Ali Yılmaz, başkan yardımcılarıyla birlikte maskeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez’e teslim etti. Başkan Akın, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi. Kaymakam Yılmaz da, emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan Başkan Akın, ‘Hibrit (Mikro ve Nano) Yapılı İskele Dokular için Çok Fonksiyonlu Üretim Platformu’ adlı projeyle TÜBİTAK birincisi olan Ziya Yıldız’ı ağırladı. Akın, Yıldız’la gurur duyduklarını söyledi.

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