‘Çocuklarımız için Lanzarote şart’

Sözleşmenin spesifik olarak çocukların cinsel şiddetten korunmasına yönelik bölgesel anlaşma olduğunu vurguladı. Kılıç, “Bu sözleşme, çocukların korunmaya muhtaç ve onlara zarar gelebilecek her türlü oluşumun karşısındadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için uygulanmalıdır” dedi. Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren Lanzarote Sözleşmesi, istismar ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları korumayı, adaleti sağlamayı ve suç faillerine cezai takibat açmayı içeriyor.