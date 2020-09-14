14.09.2020 - 00:04 |
‘Çocuklarımız için Lanzarote şart’
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, son dönemde çocuk kitaplarında ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarının ardından Lanzarote Sözleşmesi’ne dikkat çekti.
Sözleşmenin spesifik olarak çocukların cinsel şiddetten korunmasına yönelik bölgesel anlaşma olduğunu vurguladı. Kılıç, “Bu sözleşme, çocukların korunmaya muhtaç ve onlara zarar gelebilecek her türlü oluşumun karşısındadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için uygulanmalıdır” dedi. Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren Lanzarote Sözleşmesi, istismar ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları korumayı, adaleti sağlamayı ve suç faillerine cezai takibat açmayı içeriyor.