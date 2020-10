Çocuklarımız için sen de destek ol!

Kuşadası Belediyesi ile Hüseyin Can Vakfı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ihtiyaç sahibi öğrenciler için “Çocuklarımızın geleceği için sen de destek ol” sloganı ile tablet bağışı kampanyası başlattı. Başkan Ömer Günel, pandeminin de tıpkı doğal afetler gibi zor ve sıkıntılı süreçler olduğunu belirterek dayanışmanın önemine dikkat çekti, “Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının gö rüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yepyeni ve hiç alışık olmadığımız durum ve kavramlarla karşı karşıya kaldık. Bunlardan birisi de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için yaşama geçirilen uzaktan eğitim uygulaması oldu. Ancak ne yazık ki ekonomik ve teknolojik olarak yeterli imkânı bulunmayan ailelerimizin çocukları bu süreçte büyük bir mağduriyet yaşayarak eğitim hakkından mahrum kaldı. Bu durumun önüne geçmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı anayasal bir hak olan eğitim hakkına kavuşturmak için Hüseyin Can Vakfı ile birlikte tablet bağışı kampanyası başlattık.

Çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız Hüseyin Can Vakfı’nın TR60 0006 7010 0000 0074 1601 74 iban numaralı hesabına bağışta bulunabilir. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” diye konuştu.

‘En güvenli adres olduk’

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ile zabıta personeli ise pandemi sürecinde ilçe halkının sağlıklı, hijyenik ve kaliteli gıda hizmeti almasını sağlamak amacıyla kapalı pazar yerlerinde yaptıkları denetimlere ara vermeden devam ediyor. 105 kişiden oluşan özel ekip, kentte bulunan tüm cadde, sokak, kamu binaları, okul, parklar, ibadethaneler, yeşil alanlar ve pazar yerlerini 80 derece köpüklü suyla yıkıyor. Ekipler ayrıca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendislerinin de katılımıyla bölgede kurulan kapalı pazar yerlerinde denetim yapmaya devam ediyor. Süt ve peynir ürünleri, yumurta, beyaz et satışı yapan pazarcılara uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri ile satış yapılan tezgahların hijyenik olup olmadığına bakılıyor. Koronavirüs tedbirleri ile gıda güvenliği mevzuatına aykırı olarak ürünlerini satışa koyan esnaf uyarılıyor. Başkan Ömer Günel, “Salgına karşı bütün birimlerimizle verdiğimiz mücadele sayesinde Kuşadası Türkiye’nin en güvenli tatil adreslerinden biri oldu. Bu nedenle ilçemize gelen yazlıkçılar geri dönmedi. Bu da nüfusumuzun 424 bine kadar çıkmasına neden oldu. Kış dönemi boyunca halkımızın sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri uygulayacağız” diye konuştu.