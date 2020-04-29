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    HaberlerEge Haberleri Çölyak hastalarına baklagil çorbası!
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    29.04.2020 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA

    Çölyak hastalarına baklagil çorbası!

    DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazanda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti, iftarda baklagil çorbazı tüketilmesini önerdi.

    Çölyak hastalarına baklagil çorbası!

    DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazanda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti, iftarda baklagil çorbazı tüketilmesini önerdi. Zünbülcan, “Özellikle mercimek çorbası iyi bir seçenek. Dikkat edilmesi gereken nokta, çorbalara unla kıvam verilmemesi. Hazır çorbalarda un olma ihtimali yüksek. Unlu çorba içmemeye özen gösterilmeli” dedi. 

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