29.04.2020 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA
Çölyak hastalarına baklagil çorbası!
DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazanda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti, iftarda baklagil çorbazı tüketilmesini önerdi.
DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazanda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti, iftarda baklagil çorbazı tüketilmesini önerdi. Zünbülcan, “Özellikle mercimek çorbası iyi bir seçenek. Dikkat edilmesi gereken nokta, çorbalara unla kıvam verilmemesi. Hazır çorbalarda un olma ihtimali yüksek. Unlu çorba içmemeye özen gösterilmeli” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.