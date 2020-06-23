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    23.06.2020 - 07:00 |

    Çöp operasyonu

    Buca Belediye Başkanı Kılıç, çevre gönüllüleriyle birlikte İzmir manzarasının en güzel göründüğü yerlerden Şahin Tepesi’nde 3 kamyon atık topladı

    Çöp operasyonu

    Buca Belediyesi, Şahin Tepesi’ni temizledi. Temizlik seferberliği başlatan Başkan Erhan Kılıç, çevre gönüllüleriyle birlikte İzmir manzarasının en güzel göründüğü yerlerden birisi olan Şahin Tepesi’nde özellikle otomobilleriyle gelip kenti seyredenlerin ardında bıraktığı atıklar dikkat çekti.
    Başkan Kılıç ve çevre gönüllüleri ellerine taktıkları eldivenle saatlerce alanda temizlik yaptı. Naylon poşetten çekirdek çöpüne, pet şişeden sigara izmaritine, cam şişeden bebek bezine kadar toplam 3 kamyon atık toplandı.
    Alana, ‘Çevreni koru zarar verme’, ‘Temiz çevre temiz kent’, ‘Temiz bırak temiz bul’ gibi uyarıcı mesajların yazdığı tabelaler yerleştirildi. Bucalılara seslenen Başkan Kılıç, “İzmir’in en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Hemen hemen her gün birçok vatandaşımız buraya akın ediyor. Çevre gönüllülerimizle saatlerdir çöp topladık. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Çevreyi kirlettiğimiz sürece keyifle seyredebileceğimiz bir İzmir kalmayacak” diye konuştu.

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