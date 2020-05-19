Coşku, bu yıl balkona taştı

İzmirli kadın dernekleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını balkonlarda kutlayacak. Dernek üyeleri, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e sonsuza kadar sahip çıkacakları mesajı verdi. Tülay Aktaş Güçbirliği, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Ege Kadın Buluşması Platformu’nun destekleriyle bir kutlama planı oluşturduklarını dile getiren Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mesude Öney, gençlerimiz ve Atatürk konulu serbest videolar paylaşarak farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.