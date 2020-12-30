Çözüm yeni uydu kentler

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “Depreme karşı en etkili önlem yeni uydu kentler oluşturmaktır. Covid-19 sürecinde karşılaştığımız sıkıntılarda göz önünde bulundurularak çağdaş dünyanın öngörmüş olduğu en yüksek kentsel standartları Türkiye’ye, kentlerimize getirmeliyiz” dedi.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir’deki konutların yüzde 70’inin 30 yaşın üzerinde, TUİK’in açıklamalarına göre 313 bin konutun ise depreme karşı dayanıksız olduğu değerlendirildiğinde, kentsel dönüşümün tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Dönüşümün sınırlı bir zaman dilimiyle değil, sürdürülebilirlik prensibine uygun olarak yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, “Günü kurtarma değil, geleceği kucaklama hedefli, nitelik, yerindelik ve birliktelik prensiplerinden sapma göstermeden gerçekleştirilmesi gerekir. Aynı zamanda proje alanında yaşam kalitesinin devamını sağlamak için vatandaşlarla birliktelik, dayanışma ve iletişim kesintisiz sürdürülmelidir. Covid-19 sürecinde karşılaştığımız sıkıntılarda göz önünde bulundurularak çağdaş dünyanın öngörmüş olduğu en yüksek kentsel standartları Türkiye’ye, kentlerimize getirmeliyiz” diye açıkladı.

Siyaset üstü işbirliği

Ege-Koop’un kentsel dönüşüm felsefesinin odağında insan, hedefinde de sağlıklı, mutlu, güvenli yaşam, sosyal eşitlik, toplumsal barış, kentsel rekabet ve modern kentleşme olduğunun altını çizen Aslan, “Acil kentsel dönüşüm ve depreme önlem olarak İzmir’in dört bir bölgesinde yeni uydu kentler oluşturmak ihtiyacıyla karşı karşıyayız. İzmir’i çevreleyen hazine arazilerinde uydu kentlerin inşası için imar çalışmalarına başlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda siyaset üstü bir anlayışla sürdürülebilir işbirliği artık kaçınılamaz bir zorunluluk haline gelmiştir” şeklinde konuştu.