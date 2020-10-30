Cumhuriyet emin ellerde!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’in 97. kuruluş yıl dönümünü çocuklar, heyecanla kutladı. Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokullarında eğitim gören minikler, özel bir program hazırladı. Programda, önce okul öğretmenleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı küçük gösterilere yer verildi.

El baskısıyla bayrak

Atatürk ve cumhuriyet Bayramı’nı anlatan müzikler çalındı, şarkılar söylendi. Öğrenciler, derslerde hazırladıkları materyaller ile Atatürk’ün altı ilkesini simgeleyen gösteri gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilerin el baskısı ile yaptıkları, Türk bayrağı ve Atatürk pankartları da sergilendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları’nın öğrencileri de, Cumhuriyet Bayramı’nı nostaljik tramvay gezisiyle kutladı. Güzelyalı Nene Hatun ve Gürçeşme Zübeyde Hanım anaokullarında eğitim gören çocuklar, İzmir Metro A.Ş’nin işlettiği ‘Boyoz’ adlı nostaljik tramvay ile İzmir Limanı Cumhuriyet Meydanı güzergâhında tur attı. Miniklerin coşkusu görülmeye değerdi.