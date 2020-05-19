‘Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyın’

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, Denizli’nin İstiklal Mücadelesi’nde Ata’sının yanında sapasağlam durduğunu belirtti. Zolan mesajında, “Sevgili gençler, 19 Mayıs sizlere armağan edildi. Size düşen görev, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları mukaddes vatanımıza sahip çıkıp Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak” dedi.