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    HaberlerEge Haberleri 'Cumhuriyetin sonsuz bekçileriyiz'
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    20.05.2020 - 07:00 |

    'Cumhuriyetin sonsuz bekçileriyiz'

    Sporcu sayısı ve branş açısından ülkemizin en büyük kulübü olan İzmir Büyükşehir Belediyespor’da birçok branştan sporcu, Kemer’deki Atatürk Maskı, Belkahve’deki Atatürk Anıtı, Konak’taki Hasan Tahsin Heykeli, Kültürpark’taki Atatürk-İnönü Heykeli, Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ve Demokrasi Meydanı önünden gruplar halinde yürüyüşe başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu.

    'Cumhuriyetin sonsuz bekçileriyiz'

    Sporcu sayısı ve branş açısından ülkemizin en büyük kulübü olan İzmir Büyükşehir Belediyespor’da birçok branştan sporcu, Kemer’deki Atatürk Maskı, Belkahve’deki Atatürk Anıtı, Konak’taki Hasan Tahsin Heykeli, Kültürpark’taki Atatürk-İnönü Heykeli, Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ve Demokrasi Meydanı önünden gruplar halinde yürüyüşe başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Her branştan milli sporcuların katıldığı yürüyüş ekiplerce filme alınıp yayınlandı. “Burası Güzel İzmir” diye başlayan filmde sporcular, “Cumhuriyet’in sonsuz bekçisiyiz” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’e seslendi.

    İzmir, evinden koştu

    Öte yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sosyal medyaya taşıdı. İzmir’de 12 Nisan’da düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen İzmir Maratonu’na katılacaklar, 19 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden “#HiçbitmeyecekbirMaratondurcumhuriyet” etiketiyle 200’er metre koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Gençlik Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün organize ettiği anlamlı koşuya, İzmir’in futbol kulüplerinden sporcular da destek verince bir anda yüzlerce kişi evlerinden koşuya çıkıp, etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Toplam 42 kilometre 195 metrelik sosyal medya koşusu zaferle sonuçlandı.

    İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
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    95 yaşındaki nine 19 Mayıs'ı böyle kutladıKocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Resmiye Çetin, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
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