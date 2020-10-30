Daha iyisi mümkün!

Bülent Buda: Şu sıralar Erhan çok formda. Önündeki arkadaşlarına öz güven aşılıyor. İki oyun dört puan. Üç Altay, bir Ümraniye daha ne olsun? Gençliğimizde çok kilometre yapan taksilerin tamir bakım atölyelerinde motorlarının sıfırlama işlemi yapılırdı. Teknik tanımla “Rektifiye” denirdi. Altınordu felsefesinin iki işlevi var. İlki genç adamları geliştirmek. İkincisi de fazla kilometre yapmış futbolcuları yenilemek. Yani rektifiye. Ahmet İlhan, yine şapkadan tavşan çıkardı Ümraniye’de. Ahmet Dereli, Altay’ı ikiledi, “Ben buradayım. Bir yerlere gitmedim” mesajını iletti. Ümraniye’de 82’de oyuna katılan Oğuzhan, “İlerleyen haftalarda daha fazla süre isterim” der gibiydi. Peki Ümraniye’de skoru ikileyip rahatlama fırsatı var mıydı? Hayır yoktu. Üstelik eşitlik golü gelince de puanlara aç rakibi karşısındaki direniş normaldi. Galiba tüm sezonların en iyi ilk yedi haftası. Dürüst olmalıyım, bu kadarını ummuyordum. Güzel işler yapıyorlar.

Fatih Tanfer: Altınordu, çok zor bir deplasmanda kazanmak adına doğru planlar yapmıştı ve Ahmet İlhan’ın golü ile öne geçtikten sonra bilhassa ilk yarıda sabırlı oynadılar. Ahmet İlhan, Ahmet Dereli, Metehan’ın önüne atılan toplarla gol aradılar. İkinci golü bulsalar maçı rahatlıkla kazanacaklardı. Ancak Ümraniyespor ikinci yarıda agresif ve sert bir oyun anlayışıyla ve bilhassa Alaaddin’in geliştirdiği ataklarla Altınordu kalesine yüklendi. Hücum oyuncularının maç trafiği yüzünden olsa gerek tempoları düştü. Topu ileride tutacak oyuncu eksikliği belirginleşti. Hüseyin Hoca üç hücumcusunu da oyundan aldı. Giren oyunculardan sadece Oğuzhan gelecek adına umut verdi. Defansta kaleci Erhan, kaptan Sinan çok iyi direndiler. Kahraman da her geçen gün daha iyi oluyor. Büyük baskı altında oynadığı Ümraniyespor karşısında direndiler ve ligin ilk beraberliğini aldılar.

Mehmet Demirtaş: Futbolda gözler, bazı zamanlarda saha içinden daha fazla saha dışına çevrilir. Yani bu da sıkıntının bir göstergesidir. Rakip Ümraniyespor, ilk hafta dışında kalan maçlarında 3 puanı bir arada görmemiş, Sait Hoca’nın görevine son verilmiş, yani kazan kaynıyor. Siz de Altınordu olarak topladığınız puanlarla zirveye ortaksınız. Ve maçta 1-0 öne geçiyorsunuz. Buraya kadar hikaye güzel. Peki farkı artırmak için neden ikinci yarı çaba yok? 1-0 bu zamana kadar kime tam güven vermiş? Oyunu Ahmet İlhan üzerine kuran Hüseyin Hoca’nın planı, Ercan’ın golüyle bozuldu. Bu deplasmanı kayıp olarak görüyorum. Rakip Ümraniyespor kaybedecek bir şeyi olmayan taraf olarak baskıyı derinden hissettirmek için Altınordu alanına hücum etti. Burada sertlik düzeyi bazen normalin üzerindeydi. Futbolda keşke kelimesi yasaktır. Bu mücadelede neyi yapamadıysanız, son haftaların formsuz takımı Bandırma karşısında yapmalısınız.

HA GAYRET MENEMEN

Bülent Buda: Yapısal olarak bir insanın (Hatta tüm canlıların) ne rengine ve ırkına ne de dinine bakmam. Beni ilgilendiren ne denli özverili, paylaşımcı olduğudur. 39 ile 51’de Tidjani topu arkadaşları ile paylaşsa bir olasılıkla gol ya da goller olacak, belki de Menemen, Bolu’dan üç puanla dönecek. Rakip Bolu, toplama eski profesyonel kaynıyor. At golü yıkılsın. Selmani, Menemen’in başına gelebilecek en güzel şey. Genç adam Cem Çelik, takımını 32 dakika 10 kişi bıraktı. Büyük talihsizlik. Bu kez 90+3’ü iki maç bir arada yaptık. Bursa önünde sergilenen futbol çok değerliydi. Maçın bitimine doğru herkesin yorgun düştüğü bir anda Ömer’in savunmadan çıkarak koşusu, kazandığı top, yaptığı servis kazanma isteğinin, özverinin ürünüydü. Bursa önünde sıkı bir maç. Sonunda kazandılar ve de kendilerine geldiler. İki maç dört puan. Bence çok iyi.

Fatih Tanfer: Menemenspor, Bolu deplasmanından aldığı bir puanla, toplam puanını altıya çıkardı. Menemenspor’un takım halinde öncelikle rakibinin oyununu bozan bir yapısı vardı. Kaleci Selmani’nin son bölümde yaptığı kurtarış harikaydı. Hücum bölgesinde daha hareketli ve dinamik olsa galip de gelebilirdi. Ancak son sıradaki Boluspor’dan deplasmanda alınan bir puan bence büyük bir başarıdır.

Mehmet Demirtaş: Menemenspor, maçtan dört gün önce Bursaspor’u yenerek üç puanla tanışmanın morali ile Bolu deplasmanına çıktı. Rakip Bolu ise henüz üç puanı bir arada görebilmiş değildi. Futbolun dinamiklerinden bir tanesi kesinlikle psikolojidir. Bir önceki mücadelede elde ettiğiniz sonuç, bir sonrakine sirayet ederek o havayı takınmanızı sağlar. Boluspor-Menemenspor arasında oynanan ve alt sıraları çok yakından ilgilendiren mücadelede her iki takım da hafızalarımıza kazınan fırsatları yakalayamadılar. Beklentimin dışında Menemenspor özellikle ilk 20 dakikada tutukluk yaşadı. Orta alanları bir türlü oyuna ağırlığını koyup, defans ve hücum arasındaki geçiş oyununu sağlayamadı. Ev sahibi Bolu da Menemen’den farklı bir oyun izlettirmeyince temposu düşük bir maç oldu. Tidjani’nin açık alanlar yakalamasıyla Menemenspor gol pozisyonu üretse de sonucunda sevinç yaşayamadı. 90 dakika sonunda da kazanan çıkmadı.

DEVAMI GELSİN AKİGO

Bülent Buda: Akhisar’ın savunma göbeği saatli bomba. Lukac’ın aslanlar gibi kurtardığı penaltı yaşam iksiri gibi. Göksü, teknik düzeyi iyi, yetenekli bir genç. Ancak oynadığı konum da sorunlu. Teknik birimi kutlarım. Bu kez Çekdar Orhan’ı oyuna almak için 85’i beklemediler. Bir kez daha yineliyorum. Çekdar, alanda daha uzun süreyi hak eden kalitede bir futbolcu. Hasan Ali’nin ilk goldeki vuruşu üst düzeyde birinci sınıftı. Bu gençler Akhisar’ın geleceği, önemsenmeli. Benim için çok önemli bir olguyu üstüne basa basa vurgulamazsam ayıp olur. İddia ediyorum, Vrsajevic Süper Lig de dahil TFF 1. Lig’in sağ kanattan rakip kale önlerine en etkileyici gollük toplar indiren en iyi futbolcusu. Ve çok düzgün, kaliteli bir profesyonel. Kutlanmayı hak ediyor. Bu arada dalgaya düştüm. İstanbul’da bırakılan iki puanı unuttum. Büyük aymazlıktı.

Fatih Tanfer: Akhisar güçlü rakibi Bursaspor karşısında Hasan Ali’nin attığı golle öne geçti. Ancak ev sahibi ekip Burak Kapacak ve Ali Akman’ın hızlı oyunları sonrası 22. dakikada kalesinde golü gördü. Hücum alternatifi olarak sağda Vrsajevic’in bilhassa ilk yarıdaki oyunuyla pozisyonlar buldu. Akhisarspor oyundan düşmüştü ki oyuna Ali Kaan’ın ve Çekdar Orhan’ın girmesiyle tekrar oyunu kontrolü altına aldı ve Orhan, durumu 2-1 yaptı. Bursaspor pozisyon açısından şanssız anlar yaşadı. En sonunda da 90+3’te Lukac penaltıyı kurtardı ve alkışı hak etti. Bu üç puan Süper Lig yarışından kopmamak adına önemliydi. Akigo kazandı ve rahat bir nefes aldı.

Mehmet Demirtaş: Akhisarspor ve Bursaspor ne bu ligi ne de bu ligdeki sıralamayı hak ediyor. Mazisine büyük başarılar sığdırmış her iki takımın yeri çok daha iyi noktalar. Böylesine büyük olan camiaların karşı karşıya geldiği maç da doğal olarak coşkulu ve heyecanı yüksek bir 90 dakika olacaktı, nitekim öyle de oldu. Akhisarspor’un burada artısı, geride kalan haftalarda Bursaspor’un hiç ilk golü yememesiydi. Yani rakibi karşısında psikolojik olarak üstünlük kurmuştu. Burada Hasan Ali’yi de tebrik edelim. Ceza alanı dışından düzgün ve sert bir şutla takımını öne geçirdi. Gol sonrası Bursaspor beraberliği aradı, 21’de genç golcüsü Ali Akman ile eşitlik sayısına ulaştı. Son düdüğe kadar yüksek dozdaki heyecan, ekrandan gözlerimizi bir saniye olsun kırpmamamızı sağladı. Bu takımın önemli bir değeri olduğunu düşündüğüm Çekdar, yine sonradan oyun alanına katıldı ve 17 dakika sonra uzak mesafeden bulduğu bir topta Bursaspor kalecisi Deniz’i avlayarak Akhisarspor’u öne geçirdi. Bu müsabakada hücum hattı kadar defansın sağında görev alan Vrsajevic ve kaleci Lukac’a bayıldım. Lukac maç içinde yaptığı kurtarışlarına bir de 90 artılarda kurtarmayı başardığı penaltıyı ekleyince maçın yıldızlarından oldu. Harika mücadelede gülen taraf Akigo’ydu.

BUCA'DA ÇİFTE BAYRAM

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayınladı. Günün anlam ve önemine dikkat çeken Aktaş, “Bizler bugün bu ülkede rahat yaşayabiliyorsak, bunu canı pahasına ülkemizi koruyan kahramanlarımıza borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum” dedi. “Milletimizin bağımsızlık ve bölünmezliğinin teminatı olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” diyen genç başkan, “Büyük Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını bu topraklar uğruna feda etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Fırtına, zirveyi koruyor

Demokrasinin en akılcı uygulamasının cumhuriyet aracılığı ile sağlandığını belirten Başkan Aktaş, “Bu tarihi gün, bizi biz yapan değerlerimiz etrafında her zamankinden daha kuvvetli bir şekilde kenetlendiğimiz gündür. Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin kalesi gibidir. Eğer ki geleceğe umutla bakıyorsak, bunun en güzel sebebi cumhuriyettir” dedi. Öte yandan Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta, yeni Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Payasspor’u deplasmanda 1-0 yenen Bucaspor 1928, büyük sevinç yaşadı. Oynadığı 6 maçta 5. galibiyetini elde eden lider sarı lacivertliler, yoluna devam etti.