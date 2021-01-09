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    09.01.2021 - 07:00 |

    Daha temiz sokaklar

    Bornova Belediyesi’nin yeni yatırımları temizlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyacak.

    Daha temiz sokaklar

    Bornova Belediyesi’nin yeni yatırımları temizlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyacak. Yeni açılacak Katı Atık Transfer Merkezi ile evsel atıklar hızlı şekilde toplanacak. Çöp toplama araçları dolduğunda Harmandalı’ya kadar gitmek durumunda kalmayacak. Park halindeki araçların altını temizleyebilmek için çöp atığı üfleme makinesi alınacak. Sıfır Atık Projesi ile de geri dönüşümü mümkün olan atıklar kaynağında ayrı toplanacak.

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