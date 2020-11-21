'Daha yolun başındayız'

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Ege derbisinde lider Somaspor’u ağırlayan Karşıyaka, rakibine 1-0’lık skorla boyun eğdi.

Ligde bu sezonki başarılı performansıyla 12 yıl aranın ardından 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İzmir temsilcisi, karşılaşmadan puanla ayrılamadı ve kendi rekorunu kırma fırsatını tepti.

‘Hedef şampiyonluk’

Yeşil kırmızılı ekipte Başkan Turgay Büyükkarcı, “Alınan mağlubiyet sadece yol kazası” dedi. Dünya olarak koronavirüs ile boğuşulduğunu hatırlatan Büyükkarcı, “Virüs belasına bir de deprem eklendi. En çok da canımızı bu olay yaktı. 8 haftalık iyi bir serimiz vardı. Ne yazık ki seriye son verdik. Ancak ben oyuncularıma inanıyorum. Sezonu şampiyon tamamlayacağız” diye konuştu. Futbolda bu tarz mağlubiyetlerin olabileceğini ifade eden Büyükkarcı, “Bu yenilgi kimseyi üzmesin. Oyuncularımızın hepsinde şampiyonluk inancı var. Sezon sonunda taraftarımızla şampiyonluk kutlayacağız. İnşallah koronavirüs salgınından kurtuluruz ve büyük Karşıyaka taraftarına kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

Ayda’ya ziyaret

Yeşil kırmızılı kulüp, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası çöken Rıza Bey Apartmanı’nın enkazı altından 91 saat sonra çıkarılıp Türkiye’ye umut olan Ayda Gezgin’i unutmadı. Gezgin ailesini ziyarete Başkan Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar katıldı. Büyükkarcı ve Çınar, Ayda ve ailesine kulübün forma ve atkılarını hediye etti. Kulüp, ziyareti sosyal medyada, “Yaşadığımız depremin ardından, kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran ve hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan’a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz” mesajıyla duyurdu. Öte yandan A Milli Basketbol Takımı’nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, “A Milli Erkek Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.