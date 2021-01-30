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    30.01.2021 - 07:00 |

    Dalından Marmaris halkına

    Marmaris’in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan turunçlar semt pazarlarında vatandaşa dağıtıldı.

    Dalından Marmaris halkına

    Marmaris’in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan turunçlar semt pazarlarında vatandaşa dağıtıldı. Yol yapımı devam eden caddelerdeki ağaçların meyvelerinin de toplandığını ve sonrasında başka noktalara nakledildiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Vatandaş endişe etmesin, ağaçlar zarar görmeyecek. İklimimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın sürekli bakımını yapıyoruz” diye konuştu.

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