Damga vurdu

Üç dönümlük arazi üzerine kurulu Perispri Alaçatı, açıkhava konseptiyle hem birbirinden farklı sergilere ev sahipliği yaptı hem de mutfağıyla lezzet severlerden tam not aldı. Ünlü tenor Hakan Aysev’in son konseri ise ayakta alkışlandı. Eylül ayında da farklı sürprizleri olacağını belirten Cahide Erel, “Gözlerinize bakınca mutluluğunuzu gördüm ve anladım ki doğru yoldayım. Başta değerli sanatçımız olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkürler” şeklinde konuştu.