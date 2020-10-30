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    30.10.2020 - 07:00 |

    Daralma değil büyüme

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Bodrum’da şubesi açılışına katıldı.

    Daralma değil büyüme

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Bodrum’da şubesi açılışına katıldı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ciddi büyüme rakamları beklediklerini dile getiren Kaan, “Yıl sonu itibariyle artı olarak 0.3- 0.5 seviyelerinde Türkiye’nin herhangi bir daralma olmadan büyüyerek süreci atlatacak. Tek yapmamız gereken daha fazla üretmek. Ara malı ithalatını düşüreceğiz. İhracatımızı, ithalatı karşılama oranını yüzde 110’lara çıkardığımız sürece dövizin ateşini de söndürmüş olacağız” dedi.

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