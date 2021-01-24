Datça’da Yüzme Maratonu’na doğru

Datça Kaymakamlığı öncülüğünde, Datça Belediyesi, Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile gönüllülerin katkılarıyla sınırlı sayıdaki katılımcı ile Taşlık Plajı’nda seyircisiz gerçekleştirileceği belirtilen etkinlikte sporcular, 1500 ve 2500 metrelik parkurda kulaç atacak. Her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen maratonun, bu yıl salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücülerin anısına yapılacağı bildirildi.