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    HaberlerEge Haberleri Datça’da Yüzme Maratonu’na doğru
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    24.01.2021 - 00:00 |

    Datça’da Yüzme Maratonu’na doğru

    Muğla’nın Datça ilçesinde 15.’si düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 29 Ocak’ta yapılacak.

    Datça’da Yüzme Maratonu’na doğru

    Datça Kaymakamlığı öncülüğünde, Datça Belediyesi, Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile gönüllülerin katkılarıyla sınırlı sayıdaki katılımcı ile Taşlık Plajı’nda seyircisiz gerçekleştirileceği belirtilen etkinlikte sporcular, 1500 ve 2500 metrelik parkurda kulaç atacak. Her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen maratonun, bu yıl salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücülerin anısına yapılacağı bildirildi.

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