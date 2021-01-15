Dayanışma sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılarının kira bedelinde yüzde 50 indirim yapıyor. Aynı kapsamda faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerden ise kapalı oldukları süreler boyunca kira bedeli alınmaması uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan Büyükşehir mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarda faaliyet gösterip koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira ve ecrimisil borçlarına 6 aylık erteleme ve taksit yapılacak.

“Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız” diyen Başkan Osman Gürün, “Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Halk Kart uygulaması

Büyükşehir, ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere desteğini de sürdürüyor. Bir elin verdiğini diğer el görmesin ilkesiyle hareket eden Büyükşehir, 2020 yılında bin 943 aileye 3 milyon 299 bin 545 lira yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart ile vatandaşlar gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Güçlerinin yettiğince vatandaşın yanında olmak için çalıştıklarını söyleyen Gürün, “Özellikle salgından sonra kötüye giden ekonomi, işten çıkarmalar nedeni ile birçok vatandaşımızın sosyal ve ekonomik durumu kötüye gitti. Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor onların bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yüzlerinde küçük bir tebessüm, sofralarında sıcak bir çorba olabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Halk Kart, nakdi, kırtasiye ve ayni yardımlarla, bugüne kadar 5 bin 527 aileye 10 milyon 201 in 831 lira yardım yapıldı.