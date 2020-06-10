Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova’daki Teleferik Tesisleri açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, teleferikle Dede Dağı’na çıktı, mesire alanını gezdi, seyir terasından İzmir’i ve Balçova Barajı’nı seyretti.

Önlem alındı

Teleferik Tesisleri’nin İzmir’in sembol noktalarından biri olduğunu belirten Soyer, “İzmirlileri bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum” dedi. Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılan tesiste, korona önlemleri kapsamında gerekli hazırlıklar tamamlandı. Gondollar, yolcuların temas ettiği aksamlar, mesire alanı, kafe ve restoranlar dezenfekte edildi; gondolun ortasına siperlik yerleştirildi.

Tesisin girişine ateş ölçüm cihazı yerleştirildi. Bilet veya İzmirim kart kullanarak giriş yapacak ziyaretçilerin bekleme noktaları birbirinden ayrıldı.