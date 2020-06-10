BİST109.2370.00EURO7.70-0.09USD6.79-0.10ALTIN375.191.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dede Dağı’na çıktı
    ABONE OL
    10.06.2020 - 07:00 |

    Dede Dağı’na çıktı

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova’daki Teleferik Tesisleri açıldı.

    Dede Dağı’na çıktı

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova’daki Teleferik Tesisleri açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, teleferikle Dede Dağı’na çıktı, mesire alanını gezdi, seyir terasından İzmir’i ve Balçova Barajı’nı seyretti.
    Önlem alındı
    Teleferik Tesisleri’nin İzmir’in sembol noktalarından biri olduğunu belirten Soyer, “İzmirlileri bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum” dedi. Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılan tesiste, korona önlemleri kapsamında gerekli hazırlıklar tamamlandı. Gondollar, yolcuların temas ettiği aksamlar, mesire alanı, kafe ve restoranlar dezenfekte edildi; gondolun ortasına siperlik yerleştirildi.
    Tesisin girişine ateş ölçüm cihazı yerleştirildi. Bilet veya İzmirim kart kullanarak giriş yapacak ziyaretçilerin bekleme noktaları birbirinden ayrıldı.

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Endişelendiren tablo

    Endişelendiren tablo

    Sıradaki Haber