Değerini bilen kurallara uyar

120 otel ve 35 restoranla yıllık 245 milyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip Alaçatı’da, korumacı turizm dönemi başlıyor. Yeni yönetimin belirlendiği ve başkanlığa Celal Bayraktaroğlu’nun seçildiği Alaçatı Turizm Derneği, bölgedeki yaşam kültürünü, değerini bilenlerle paylaşmak için çalışacaklarını belirtti.

Eşşiz miras

Alaçatı’nın kendine has özellikleri için tercih edildiğini belirten Bayraktaroğlu, “Tarihi çok eskilere dayanan Alaçatı, her zaman keşfetmeyi seven insanların gözdesi oldu. Doğası kadar Alaçatı yaşam tarzı da bu değerler arasında yer alıyor ve biz bu yaşam kültürünü korumaya kararlıyız. Bu yüzden 13 maddelik manifesto yayınladık. Bu manifestonun ilk maddesi, Alaçatı yaşam kültürünü korumak. İkincisi, Alaçatı sakinlerinin köy içinde kalmasını istiyoruz. Çevremizi, tarihimizi korur, sanatı destekler, yerel üretim ve lezzetimize sahip çıkarız diyoruz. Alaçatı demek sörf demektir, bu sporun gelişmesi için ne gerekirse yapacağız ve en önemlisi yıllardır çözülemeyen gürültü sorunu var. Biz gürültüyle mücadeleden asla kaçınmayacağız. Alaçatı’ya adım atan herkes korumacı turizm manifestosuna uymalı. Hep birlikte Alaçatı ruhunu koruyacak, cazibesini yitirmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi. Alaçatı’nın dinlence yeri olduğuna dikkat çeken Bayraktaroğlu şöyle devam etti:

Eğlence öne çıktı

“Dinlence ve eğlence anlayışı turizmin en önemli unsurudur ancak bunun çok iyi bir dengede olması gerekir. Oysa Alaçatı’da bu ince çizginin, hiçbirimizin arzu etmediği eğlence eksenine kayması yaşandı. Alaçatı’yı Alaçatı yapan eğlencesi değil dinlencesidir; havası, suyu, yerel lezzeti, komşuluk ilişkileri, tarihi, yani ruhudur. Evet Alaçatı’da da eğlenirsiniz hem de hiçbir yerde eğlenmediğiniz kadar ama bu eğlence Alaçatı tadında olursa güzel olur.”