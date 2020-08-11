‘Değişikliğe fırsat vermeyiz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, TOKİ tarafından satışı yapılan Karşıyaka Mavişehir’deki arazilerle ilgili olarak, “Plan değişikliğine kesinlikle fırsat vermeyiz” dedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclisinden geçen özel okul alanı için ise dava açacaklarını söyledi.

egedesonsoz.com’un haberine göre, Dağ, görevi devam ettiği sürece bir siyasetçi olarak, etmese bile bir vatandaş olarak, plan değişikliği olasılığının karşısında dava açarak duracağını vurguladı. Dağ, “İzmir gündemine bir süredir konu olan TOKİ’nin Mavişehir’de satışını yapmış olduğu yerlerle alakalı çok net şekilde şunu söyleyebilirim. Buranın yarın bir gün imarının değişmesi, plan değişikliği yapılması konusunda kesinlikle TOKİ üzerinden böyle bir şey olma ihtimali söz konusu değildir. Başka bir kurum tarafından plan değişikliği söz konusu olursa TOKİ’nin bu konudaki görüşü de olumsuz olacaktır” dedi.

‘Bize gelmediler’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Rekreasyon alanını bize devredin. Açık spor alanları gibi yerleri TOKİ satmasın, bize versin. Biz de halka açalım” talebini de değerlendiren Dağ, “TOKİ, özel bir kuruluş. Hazine arazisini satan bir yer değil. TOKİ kendi elindeki taşınmazları değerlendirip, bu taşınmazlar üzerinden de başka yerlere konutlar yapan, çalışanlarının maaşını dahi devletten bir ücret almadan ödeyen bir kuruluş. Başkanlardan konuyla alakalı bir talep gelmedi. Haberimiz olsaydı daha farklı bir durum söz konusu da olabilirdi. TOKİ’nin Hazine arazisini tahsisi gibi bir işlem söz konusu değil” diye konuştu.