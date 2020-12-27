Değişim kaçınılmaz



“Tedarik zincirinde her girdiyi ve çıktıyı gözden geçirmemiz gereken bir sürece giriyoruz” diyen Ünlütürk, “Ekonomik bir elyaf yaratmak adına kenevirden iplik yapma, bu ipliği de pamukla ya da bir kısmını pamukla değişebilme konusunda uğraşlarımız var. Boyahanelerdeki suyun çok az enerji tüketilerek yüzde 95 oranında geri kazanımına yönelik projesi olan bir Türk teknoloji şirketiyle çalışıyoruz. Çünkü global firmalar üretiminizin çevreye etkisine bakıp iş yapmaya başladı. Ancak Türkiye, AB’nin vazgeçebileceği bir tekstil-konfeksiyon ülkesi değil. Bize bir şekilde destekleyecekler. Biz de döngüsel ekonomi şartlarını yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.



İki AB projesi yolda



Devletin bu konuda destek sunması gerektiği dile getiren ve kendi çalışmalarını aktaran birlik Başkanı Burak Sertbaş ise, “BM’ye bağlı, gündemi sürdürülebilir kalkınma hedefi olan Global Compact’a birlik olarak üye olduk. Sürdürülebilirlikte yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bir de Ur-Ge projemiz var. Ayrıca iki AB projesini önümüzdeki yıl açıklayacağız” dedi.