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    27.12.2020 - 00:01 |

    Değişim kaçınılmaz

    Yılda 1.2 milyon ton karbon emisyonuna neden olan tekstil sektörünün, 2030’da bu rakamı yüzde 60’lara çıkaracağı öngörülüyor. AB ise olası senaryonun önüne geçmek için 2050’ye kadar ticarette karbon vergisi, sıfır atık vergisi gibi yaptırımlar üzerinde çalışıyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği de, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sürdürülebilir üretim girişimlerini, Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ile masaya yatırdı

    Değişim kaçınılmaz


    “Tedarik zincirinde her girdiyi ve çıktıyı gözden geçirmemiz gereken bir sürece giriyoruz” diyen Ünlütürk, “Ekonomik bir elyaf yaratmak adına kenevirden iplik yapma, bu ipliği de pamukla ya da bir kısmını pamukla değişebilme konusunda uğraşlarımız var. Boyahanelerdeki suyun çok az enerji tüketilerek yüzde 95 oranında geri kazanımına yönelik projesi olan bir Türk teknoloji şirketiyle çalışıyoruz. Çünkü global firmalar üretiminizin çevreye etkisine bakıp iş yapmaya başladı. Ancak Türkiye, AB’nin vazgeçebileceği bir tekstil-konfeksiyon ülkesi değil. Bize bir şekilde destekleyecekler. Biz de döngüsel ekonomi şartlarını yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    İki AB projesi yolda

    Devletin bu konuda destek sunması gerektiği dile getiren ve kendi çalışmalarını aktaran birlik Başkanı Burak Sertbaş ise, “BM’ye bağlı, gündemi sürdürülebilir kalkınma hedefi olan Global Compact’a birlik olarak üye olduk. Sürdürülebilirlikte yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bir de Ur-Ge projemiz var. Ayrıca iki AB projesini önümüzdeki yıl açıklayacağız” dedi.

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