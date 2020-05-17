'Değişim sürüyor'

Kuşadası’nda 2019 yılı sonu itibari ile başlayan doğalgaz altyapı çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Çalışmalarının planlanması amacı ile Enerya Enerji A.Ş Bölge Direktörü M. Akif Tulukçu ve Bölge Müdürü Osman Ersöz bir araya gelen Başkan Ömer Günel, “Kuşadası’nda durdurulamayacak değişim başladı. Ege Mahallesi’nde tamamlanan doğalgaz çalışmaları, İkiçeşmelik ve Türkmen mahallelerinde devam ediyor. Mevcut abone sayısı 3 bin 400’e ulaştı. 2020 yılının sonunda kentimiz toplam 160 kilometrelik doğal gaz alt yapı şebekesine sahip olacak” dedi.



Her haneye gidecek



Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyelerinin desteği ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Tulukçu da, “10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahiniz ve 1 milyon 400 bini aşkın aboneye hizmet sunuyoruz. Kuşadası bölgesi ise şirketimiz için özel, hedefimiz her haneye doğalgazı ulaştırmak” diye konuştu. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bulvarlar yemyeşil



Son bir yıl içinde bin 10 ağaç dikilirken, yapılan sekiz park ile birlikte 14 bin 250 metrekare de yeşil alan kazandırıldı. Bir yandan da tek yön uygulaması kapsamında yeniden düzenlenen yol ve kavşakların yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Aydın Büyükşehir işbirliğinde bulvarlarda yapılan çicek ekimleri de vatandaşın beğenisini topluyor.



Berberler denetimde



Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise faaliyete giren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimleri aralıksız sürdürüyor. İşletmelerin hijyen kuralına uygunluğu ve sosyal mesafeyi dikkate alıp almadıklarına bakılıyor. Koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmadıklarını ifade eden Başkan Günel, “İşletmelerini açmadan önce virüse karşı ilaçladık. Bu zor günleri ancak birlikte hareket ederek atlatabiliriz” dedi.