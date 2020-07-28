37. Olağanüstü Kurultay ile CHP’nin iktidar yüryüşünü hızlandırdığını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da liderliğini daha da güçlendirdiğini dile getiren İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Tam bir demokrasi dersi verildi” dedi. CHP’nin tüm organlarıyla Kılıçdaroğlu’na sahip çıktığını vurgulayan Yücel, “Bu kurultayımız sadece partimizin değil, Türkiye’nin aydınlık geleceği için çok ama çok önemliydi. Türkiye’nin 31 Mart’ta verdiği desteğin artarak devam etmesiyle birlikte de hedefe ulaşmamız artık sadece zaman meselesi haline gelmiştir. Elbette o güne kadar, Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi durmaksızın çalışacağız” diye konuştu.