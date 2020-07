Demokrasi dersi verdik

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Saygılı, açıklamasında şunları kaydetti: “4 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen girişimi, aradan geçen zamana rağmen ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınıyoruz. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk milleti vermiş, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir” dedi.

Saygılı, 15 Temmuz gecesinde, vatan savunmasını her şeyin önüne koyup sokaklara çıkan aziz milletin darbecilere geçit vermediğini vurguladı.

‘Acıları kalbimizde’

Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan nitelediği MÜSİAD’ın, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır aldığını vurgulayan Bilal Saygılı, şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden henüz saatler geçmişken, tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan MÜSİAD, devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır. MÜSİAD olarak, demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze duran ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin yazmış olduğu destanın yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü tebrik ediyorum.”