28.04.2020 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA
‘Denetim sürecek’
İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sürdürüyor.
İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sürdürüyor. İl Müdürü Mustafa Özen ve görevliler, bir marketler zincirinin şubesinde ambalajlı ve açıkta satılan gıdaların denetimini yaptı. Özen, “Amacımız, İzmir’de yaşayan 4 milyon 500 vatandaşımızın tamamının güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması. Denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.