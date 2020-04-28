‘Denetim sürecek’

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sürdürüyor. İl Müdürü Mustafa Özen ve görevliler, bir marketler zincirinin şubesinde ambalajlı ve açıkta satılan gıdaların denetimini yaptı. Özen, “Amacımız, İzmir’de yaşayan 4 milyon 500 vatandaşımızın tamamının güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması. Denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.



