‘Denizciler derin nefes alacak’

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, Kovid-19 salgınının ekonomideki etkilerine karşı başlattığı ‘TOBB Nefes Kredisi’nin deniz taşımacılığı ve turizminde faaliyet gösteren, Oda üyesi küçük işletmeler için bir nefes olacağını söyledi, “Kredi, TOBB’a bağlı tüm oda ve borsaların elbirliğiyle yaşama geçirilecek. 2018 cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen tüm üyelerimiz kredi kullanabilecek” diye konuştu.