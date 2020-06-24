Denizi yok ama geçimleri balıkçılık

Salihli’ye bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde yaşayanların büyük çoğunluğu, geçimlerini Marmara Gölü’nde balık avlayarak sağlıyor. Geçen yıl göldeki kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan balıkçılar, su seviyesinin bu sezon artmasıyla umutlandı.

Tekeliolu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, geçmiş yıllarda Marmara Gölü’nden yılda ortalama 150 ton balık tutabildiklerini belirtti, “Mahallemizde balıkçılık babadan oğula aktarılan bir meslek. Babalar, kendi deneyimlerini çocuklarına aktarıp bu mesleğin devamını sağlıyorlar” dedi.

Rakamlar düştü

Marmara Gölü’nde yarım asırdır balıkçılık yapan 65 yaşındaki Nurettin Erefe de, “Gölde, daha önceleri su bolken günde toplam 150 kilograma kadar balık yakaladığımız oluyordu. Şimdi bu rakam yaklaşık 30 kilogram” diye konuştu. Marmara Gölü sayesinde yaşamın devam ettiğini belirten Saffet Erefe ise “Bu göl, bölgenin tek geçim kaynağı. Kırsal bir bölge olduğu için onlarca aile bu göle umut bağlamış durumda. Ekmeğini buradan çıkarıyor. Göl sayesinde birçok çocuk eğitimini tamamladı, iş sahibi oldu” şeklinde konuştu.