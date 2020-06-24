BİST115.3390.00EURO7.750.02USD6.850.09ALTIN389.900.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizi yok ama geçimleri balıkçılık
    ABONE OL
    24.06.2020 - 07:00 | | EMRE SAÇLI DHA

    Denizi yok ama geçimleri balıkçılık

    Salihli’ye bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde yaşayanların büyük çoğunluğu, geçimlerini Marmara Gölü’nde balık avlayarak sağlıyor.

    Denizi yok ama geçimleri balıkçılık

    Salihli’ye bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde yaşayanların büyük çoğunluğu, geçimlerini Marmara Gölü’nde balık avlayarak sağlıyor. Geçen yıl göldeki kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan balıkçılar, su seviyesinin bu sezon artmasıyla umutlandı.
    Tekeliolu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, geçmiş yıllarda Marmara Gölü’nden yılda ortalama 150 ton balık tutabildiklerini belirtti, “Mahallemizde balıkçılık babadan oğula aktarılan bir meslek. Babalar, kendi deneyimlerini çocuklarına aktarıp bu mesleğin devamını sağlıyorlar” dedi.
    Rakamlar düştü
    Marmara Gölü’nde yarım asırdır balıkçılık yapan 65 yaşındaki Nurettin Erefe de, “Gölde, daha önceleri su bolken günde toplam 150 kilograma kadar balık yakaladığımız oluyordu. Şimdi bu rakam yaklaşık 30 kilogram” diye konuştu. Marmara Gölü sayesinde yaşamın devam ettiğini belirten Saffet Erefe ise “Bu göl, bölgenin tek geçim kaynağı. Kırsal bir bölge olduğu için onlarca aile bu göle umut bağlamış durumda. Ekmeğini buradan çıkarıyor. Göl sayesinde birçok çocuk eğitimini tamamladı, iş sahibi oldu” şeklinde konuştu. 

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    Sıradaki Haber